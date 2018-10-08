Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане «нервно курят» - региональная таможня назвала табак и его промышленные заменители одним из бюджетообразующих лидеров по импорту
08.10.2018  13:25   

Харьковчане «нервно курят» - региональная таможня назвала табак и его промышленные заменители одним из бюджетообразующих лидеров по импорту

Почти 9 млрд. гривен направила Харьковская таможня в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 9,6%


// facebook

В сентябре текущего года таможней перечислено 1 млрд. 79 млн. гривен. Перечисление за сентябрь увеличились по сравнению с прошлым годом на 11,4%.

В Харьковской таможни проинформировали об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:

  1. - котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачено налогов 1 млрд. 40 млн. грн .;
  2. - пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 834,1. грн .;
  3. - масло моторное, уголь каменный – 823,6 млн. грн .;
  4. - минеральные удобрения – 781,2млн. грн.
  5. - табак и промышленные заменители табака - 729 млн. грн.

Кроме того, с начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 26,6 млн. тонн грузов, 1,6 миллиона транспортных средств и 3,9 миллиона граждан. За сентябрь текущего года пропущено 3,2 миллиона тонн грузов, 195 тыс. транспортных средств и 461 000 граждан.

Источник:   Харьковская таможня ГФС
 Тэги:  таможня, импорт, харьков, товарі, бюджет перечисление, налоги
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Криминал и происшествия Харьковские таможенники обнаружили необычную «топливную присадку» (ФОТО) 14.09 Власть Харьковским экспортерам напомнили азбучные истины (ФОТО) 13.09 Власть Гастро-туры в соседнее государство теперь будут проходить по обновленным правилам
 
 

Видео

В Харькове продолжается замена лифтового оборудования
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 