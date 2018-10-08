08.10.2018 13:25

Харьковчане «нервно курят» - региональная таможня назвала табак и его промышленные заменители одним из бюджетообразующих лидеров по импорту

Почти 9 млрд. гривен направила Харьковская таможня в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 9,6%



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В сентябре текущего года таможней перечислено 1 млрд. 79 млн. гривен. Перечисление за сентябрь увеличились по сравнению с прошлым годом на 11,4%.

В Харьковской таможни проинформировали об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачено налогов 1 млрд. 40 млн. грн .; - пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – 834,1. грн .; - масло моторное, уголь каменный – 823,6 млн. грн .; - минеральные удобрения – 781,2млн. грн. - табак и промышленные заменители табака - 729 млн. грн.

Кроме того, с начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 26,6 млн. тонн грузов, 1,6 миллиона транспортных средств и 3,9 миллиона граждан. За сентябрь текущего года пропущено 3,2 миллиона тонн грузов, 195 тыс. транспортных средств и 461 000 граждан.