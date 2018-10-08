Харьковчане «нервно курят» - региональная таможня назвала табак и его промышленные заменители одним из бюджетообразующих лидеров по импорту

Почти 9 млрд. гривен направила Харьковская таможня в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 перечисления увеличились на 9,6%
В сентябре текущего года таможней перечислено 1 млрд. 79 млн. гривен. Перечисление за сентябрь увеличились по сравнению с прошлым годом на 11,4%.
В Харьковской таможни проинформировали об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:
Кроме того, с начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 26,6 млн. тонн грузов, 1,6 миллиона транспортных средств и 3,9 миллиона граждан. За сентябрь текущего года пропущено 3,2 миллиона тонн грузов, 195 тыс. транспортных средств и 461 000 граждан.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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