08.10.2018 16:20

В Харькове обновилась картина промышленного зонирования

Сезон переработки урожая внес определенные изменения в объемы продаж промышленной продукции и распределение промлидерства на Харьковщине.



// facebook

Суммарно промышленники Харьковщины произвели продукции на 119 120 млн. грн.

Харьков существенно увеличил производство по сравнению с прошлым месяцем с 46 823,73 до 52 703,6 млн грн. Но, за счет сезонного всплеска в регионах, доля Первой столицы снизилась с 44,9% до 44,2% долю в суммарной промышленной продукции Харьковщины.

Интересно расположились районы Харькова в негласном рейтинге промышленного производства города.

Не уступил лидерства Слободской район, который произвел более четверти (25,79%) промышленной продукции.

Индустриальный район занял второе место с валовым объемом в 7 890, 32 млн. грн. или каждой шестой (с 14,28% до 16% по сравнению с прошлым месяцем) промышленной гривной в городе.

Тройку лидеров замкнул Киевский район, увеличивший, по сравнению с прошлым периодом с 13,01% до 14% долю от промышленной продукции города.

Плотной группой далее следуют Основянский (12%), Немышлянский (10%), Новобаварский (9%) и Холодногорский район (9%)

Далеко позади в промпроизводстве Харькова оказались Шевченковский и Московский районы, промпроизводсво в которых упало, по сравнению с прошлым периодом.

Таким образом, областное управление статистики обновило картину промышленного зонирования Харькова и области.