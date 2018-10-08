В Харькове обновилась картина промышленного зонирования

Сезон переработки урожая внес определенные изменения в объемы продаж промышленной продукции и распределение промлидерства на Харьковщине.
Суммарно промышленники Харьковщины произвели продукции на 119 120 млн. грн.
Харьков существенно увеличил производство по сравнению с прошлым месяцем с 46 823,73 до 52 703,6 млн грн. Но, за счет сезонного всплеска в регионах, доля Первой столицы снизилась с 44,9% до 44,2% долю в суммарной промышленной продукции Харьковщины.
Интересно расположились районы Харькова в негласном рейтинге промышленного производства города.
Не уступил лидерства Слободской район, который произвел более четверти (25,79%) промышленной продукции.
Индустриальный район занял второе место с валовым объемом в 7 890, 32 млн. грн. или каждой шестой (с 14,28% до 16% по сравнению с прошлым месяцем) промышленной гривной в городе.
Тройку лидеров замкнул Киевский район, увеличивший, по сравнению с прошлым периодом с 13,01% до 14% долю от промышленной продукции города.
Плотной группой далее следуют Основянский (12%), Немышлянский (10%), Новобаварский (9%) и Холодногорский район (9%)
Далеко позади в промпроизводстве Харькова оказались Шевченковский и Московский районы, промпроизводсво в которых упало, по сравнению с прошлым периодом.
Таким образом, областное управление статистики обновило картину промышленного зонирования Харькова и области.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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