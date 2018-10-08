08.10.2018 17:17

Харьковчане резко сократили покупку наличного доллара в обменниках

В сентябре население заметно сократило объемы как продажи, так и покупки валюты на наличном рынке.



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Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В сентябре украинцы продали $964,1 млн и купили у банков $748,7 млн. Таким образом продажа превысила покупку на $215 млн.

Напомним, в августе население купило рекордный за три года объем валюты – более $1 млрд.