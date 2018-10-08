Харьковчане резко сократили покупку наличного доллара в обменниках

В сентябре население заметно сократило объемы как продажи, так и покупки валюты на наличном рынке.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В сентябре украинцы продали $964,1 млн и купили у банков $748,7 млн. Таким образом продажа превысила покупку на $215 млн.
Напомним, в августе население купило рекордный за три года объем валюты – более $1 млрд.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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