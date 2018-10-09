09.10.2018 10:21

Из-за новых техрегламентов в Харькове подорожают холодильники и пылесосы

На бытовую технику и заводское оборудование продавцам нужно будет получать новые сертификаты



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В Украине запретят продавать технику, которая не соответствует требованиям эко-дизайна. На нее придется получать новые сертификаты. Поэтому цены на бытовую технику возрастут.

Конкретные требования будут прописывать для каждой отдельной группы товаров. Гаджеты и мелкую электронику они не будут затрагивать, говорится в постановлении Кабмина от 3 октября, пишет ubr.ua.

Новые требования должны учитываться при продаже крупной бытовой техники и заводского оборудования.

Госэнергоэффективности разработало вспомогательные регламенты для отдельных типов продукции. Первым примут пакет регламентов для котлов, генераторов. Также разработаны аналогичные регламенты для холодильников, пылесосов, стиральных и посудомоечных машин и другой крупной техники. Представить все на утверждение планируют до конца 2018 года.

Согласно эко-дизайну требования могут устанавливаться до максимального потребления электричества телевизорами, максимальной мощности двигателя пылесоса, минимального индекса энергоэффективности стиральной машины или норм потребления воды посудомоечной машиной.

После принятия новых норм, будет невозможно продать в розницу товар, который не соответствует новым требованиям. В то же время каждый регламент предусматривает переходный период, в течение которого можно реализовать товар, который не соответствует требованиям эко-дизайна.