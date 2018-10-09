09.10.2018 12:11

Чего ждать от курса во вторник и почему покупателям понадобятся крепкие нервы

Доллар подняли с утра, но не удержали. Финансисты переоценили ожидаемый валютный дефицит, и выбросили на торги много доллара.



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9 октября валютная торговля на межбанке началась с подорожания доллара на 4 копейки — до 28,11-28,15 грн./$,

Основная причина изменения поведения участников рынка — работа американских банков в полноценном режиме. Из-за вчерашнего выходного в США (праздновали День Колумба) клиенты в понедельник работали по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне — сегодня, поставка валюты — следующим рабочим днем). Это не очень интересно как покупателям, так и продавцам.Они переносят свои заявки на другой день, что приводит как к падению активности на торгах в такие дни, так и к тому, что фактически все продажи доллара в этот период — это только обязательные 50% валютной выручки.

Котировки достаточно быстро отошли к 28,09-28,10 грн./$.

Бизнес и банки хорошо подготовились ко вчерашнему американскому выходному в США, настолько что на торгах сейчас не наблюдается дефицита доллара, несмотря на то, что в понедельник на счета экспортеров не поступила текущая выручка. Вероятно, возможный валютный дефицит переоценили.

Спасло нацвалюту от падения резкое сужение ликвидности в системе.

На утро 9 октября, вторника, остатки на коррсчетах банков упали сразу на 6,8 млрд гривен до 41,5 млрд. Такая низкая гривневая ликвидность связала руки спекулянтам по активному раскачиванию курса. У них просто физически не было свободного ресурса для масштабных атак на гривну.