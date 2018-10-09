На штрафах за контрабанду харьковская таможня заработала больше пяти миллионов гривен

С января по сентябрь 2018 года таможней рассмотрено 1560 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 5,376 миллионов гривен.
За прошлый месяц таможней рассмотрено 195 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 806 000 гривен.
Всего же с начала года таможней заведено 2182 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 33 миллиона 376 000 гривен, что на 1143 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в течение сентября принято 371 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 1,324 млн гривен, что на 244 дела больше по сравнению с сентябрем 2017 года.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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