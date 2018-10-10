10.10.2018 14:50

По осени часть Харьковских новостроек могут снести

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые строительные нормы, из-за чего застройщики кинулись переделывать проектную документацию на свои дома.



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А вот те дома, строительство или продажа квартир в которых уже началась без утвержденных проектов от Архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), могут начать сносить.

«Если квартиры в домах начинают продавать, не имея на это всех законных оснований и документации — это нарушение закона. К компаниям могут применяться не только денежные штрафные санкции, но и предписания вплоть до сноса незаконной стройки. ГАСИ должна их выявлять. Но, думаю, таких будет немного. Уже сейчас многие строители переделывают свои проекты под новые требования», — рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

В январе-августе 2018 предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 7190,2 млн.грн. Индекс строительной продукции в январе-августе 2018 по сравнению с январем-августом 2017 составил 104,7%.

Некоторые строители и эксперты подметили, что новшество явно сыграет на руку харьковским застройщикам, которым в последние годы все сложнее конкурировать с пригородными новостройками из-за их более привлекательных цен.

Но скоро ситуация может изменится, считают эксперты. Некоторые застройщики вынуждены «переформатировать» свои проекты из эконом- в бизнес-класс, чтобы как-то оправдать повышение ценника и отбить все затраты по «низкорослой» застройке. Так в Харьковском метро к многообразию дешевого жилья добавились обращения с предложением элитного сегмента.

Вопрос, конечно, не столько к строителям, а сколько к их «гениальным» маркетологам, которые ищут целевую группу покупателей на элитное жилье в общественном транспорте.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в городах-пригородах Харькова население уже давно перевалило за полсотни тысяч жителей, но согласно последней переписи в 2001 году, населения там явно значится меньше. А использовать, скорее всего, будут именно официальную статистику, даже несмотря на недавнее расширение границ города. Затевать новую перепись из-за этого вряд ли станут. Как результат, говорят строители, в пригородах практически полностью прекратится точечная застройка в уже существующих жилых кварталах.

При этом все ранее законные разрешения на строительство не будут отменены. Безусловно, ограничение этажности застройки повлияет на удорожание себестоимости квадратного метра.

На конец августа в Харькове было выполнено строительных работ на 3 909,555 млн. грн. а в Харьковском районе (в т.ч. в пригородах-спутниках Харькова) 105, 328 миллионов. К такой цифре, за исключением Чугуевского района, никто больше подойти не смог. Насколько точным оказался прогноз строительных экспертов будет видно уже в ноябре-декабре, когда в строительное межсезонье подведут итоги маркетингового года.