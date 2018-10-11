11.10.2018 15:53

Харьковские торговцы могут спокойно выдохнуть

Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов и отменил книги учета, на основании которой фискалы "кошмарили" продавцов.



://comments.ua

Фото: фискальный чек для кассовой книги

Харьковский торговый бизнес поголовно штрафуют за нарушение правил ведения книг учета расчетных операций (КУРО). Не спасает даже своевременная подача отчетности в электронном виде.

Чтобы не попасть под огромные штрафы налоговиков, помимо электронного учета, предприниматели вынуждены дублировать всю финансовую отчетность по наличным кассовым операциям по старинке, вручную вклеивая чеки в «амбарные книги». Но и это не всегда спасает. Налоговики придираются даже к малозначительным ошибкам в администрировании КУРО и выписывают предпринимателям штрафы в пятикратном размере от неоприходованной наличности.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Минфин позволил регистрацию и перерегистрацию РРО по одному заявлению, автоматизировав при этом сам процесс. Документ устанавливает электронный обмен информацией между Государственной фискальной службой и Центром сервисного обслуживания при регистрации РРО. Помимо этого, использование КУРО предусматривается только в случае неисправности РРО. При наличии резервного аппарата КУРО позволяется не использовать.

На сегодня, несмотря на то, что вся необходимая отчетность автоматически попадает в базу данных Фискальной службы через электронные предпринимательские кабинеты, для перестраховки все равно нужно вести учет наличной прибыли каждый день в КУРО. Вручную вклеивать отчеты, расчетные квитанции, чеки и т.п. Что, несомненно, прибавляет бумажной работы и затрудняет работу.

Впрочем, эксперты рекомендуют не спешить сдавать книгу в макулатуру даже когда чиновники окончательно утрясут все формальности и позволят предпринимателям положиться на автоматику. Даже после того, как будет опубликован приказ Минфина, КУРО все равно придется вести до тех пор, пока не будет оформлена работа без книги. А для этого есть отдельная процедура.