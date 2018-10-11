11.10.2018 16:25

Нацбанк утвердит новый прогноз инфляции уже через две недели

Резкий рост цен на топливо вынудит регулятор ухудшить прогноз роста цен на товары в Украине. Помимо прочего в биржи по всему миру 11 октября обвалились после доклада МВФ. Готовимся к кризису?



://minfin.com.ua

Фото: Инфляция

Нацбанк утвердит новый прогноз инфляции уже через две недели. Об этом пишет finclub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Новый прогноз инфляции будет объявлен после заседания правления по монетарным вопросам 25 октября и опубликован в Инфляционном отчете 1 ноября», – заявили в пресс-службе.

Проблема заключается в том, что текущий годовой прогноз инфляции на 2018 год составляет 8,9%, но НБУ констатирует, что темпы замедления инфляции ниже, чем ожидалось ранее.

Речь идет о том, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция «почти не изменилась» и составила 8,9% год к году (9% г/г в августе), «превысив верхнюю границу целевого диапазона (6,5% +/- 2 п.п. на конец третьего квартала 2018 года)».

«Инфляция в годовом измерении в сентябре была выше, чем прогноз, опубликованный в июльском Инфляционном отчете (8,3%)», – вынуждены признать в НБУ.

Высокая инфляция сентября вызвана высокой базовой инфляцией (8,7% г/г) и скачком цен на топливо (22,7% г/г).

«Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировом рынке», – говорят в НБУ.

В НБУ признают, что ослабление валютного курса гривны, которое началось в середине лета, привело к росту цен на импортные товары: от одежды и обуви до бензина и бытовой техники.