11.10.2018 17:20

Пол миллиарда гривен получит бюджет Харьковщины в качестве дополнительной компенсации за истощение недр

На такую сумму дополнительной рентной платы ориентируются региональные фискалы с начала года по октябрь, в связи с новыми изменениями в законодательстве Украины.



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ГУ ГФС в Харьковской области сообщает, что поступления в Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь т.г. рентной платы только за пользование недр для добычи углеводородного сырья составили 8,6 млрд. гривен.

В то же время на официальной странице ведомства напомнили, что с 01.01.2018 года вступил в силу Закон Украины от 07.12.17 № 2245-восьмого «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата», которым предусмотрено зачисление рентной платы по добыче природного газа, нефти и газового конденсата в местный бюджет в размере 5 процентов.

После вступления в действие этого Закона, всего по Харьковской области за 9 месяцев текущего года дополнительно мобилизовано в местный бюджет Харьковской области 524, 2 млн. грн.