11.10.2018 17:40

Харьковским заключенным хлеб будут выпекать по новым инновационным технологиям (ФОТО)

11 октября 2018 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№ 43)» было проведено контрольное выпечки хлеба.



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Фото : Выпечка хлеба

Хлеб в учреждении выпекается в печи карусельного типа, особенностью которой является то, что формы с хлебом вращаются вокруг камеры сгорания топлива, позволяет получить хлеб отличного качества с минимальным использованием топлива. Для выпечки хлеба может использоваться любое твердое топливо (дрова, пеллеты, брикеты), что позволяет достичь экономии около 60% по сравнению с электропечами, а также получать качественный и ароматный хлеб, который соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым к хлебной продукции. Кроме хлеба, для осужденных на праздники в печи выпекаются булочки, а на Пасху - куличи.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, использование печи на твердом топливе для выпечки хлеба является энергоэффективным и экономичным, при этом вкусовые качества готовой продукции не хуже, а возможно даже лучше аналогичной, выпекаемого в электропечи.