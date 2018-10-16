Неполная занятость: сколько зарабатывают харьковчане за час и где платят больше всего

Оплата по некоторым вакансиям в два-три раза выше, чем в среднем на рынке
По официальным данным, средняя зарплата по Украине составляет 8977 гривен в месяц. То есть средняя стоимость рабочего часа украинца, по данным Госстата, во втором квартале 2018 года составила 64 грн. Но на площадках с вакансиями можно найти объявления от работодателей с тарифом в пять раз выше, рассказали эксперты OLX.
"В то время как за рубежом почасовая оплата уже давно является частью трудовой жизни многих компаний, в Украине эта практика только набирает обороты. Больше всего вариантов с таким заработком пришлось на студентов и тех, кто в поиске подработки к своей основной деятельности", – отмечают специалисты.
Среди предложений с почасовой оплатой наиболее востребованными оказались "голубые воротнички" — представители физического наемного труда. Так, в сфере транспорта и логистики грузчикам за час могут заплатить 300 грн. Правда, для этого придется постараться и поискать вакансии. Средняя стоимость их часа, как правило, в два-три раза ниже.
250 грн предлагают водителю для доставки обедов. Из бонусов такого рабочего сотрудничества обед, который предлагают самому водителю. 150 грн в среднем платят проактивным таксистам. Правда, и условия тоже особенные — заказы нужно брать только от 100 грн.
В продажах стоимости ниже. На сегодня наиболее выгодное предложение в этой сфере — почасовая оплата труда тайного покупателя. За час сложной проверки магазина или банка соискателю предлагают до 200 грн. Столько же обещают херсонские работодатели реализатору креветок. Помощник продавца пива вошел в тройку наиболее оплачиваемых вакансий почасово с зарплатой в 150 грн.
Почасовая оплата за наиболее распространенные профессии:
1. Грузчик на рынок — 300 грн
2. Водитель для доставки обедов — 250 грн
3. Водитель такси — 150 грн
1. Разнорабочий — 300 грн
2. Укладчик тротуарной плитки — 300 грн
3. Озеленитель парков — 250 грн
1. Оператор экскаватора — 300 грн
2. Кольщик камня — 250 грн
3. Фасовщик древесных гранул — 150 грн
1. Пилорамщик — 250 грн
2. Комбайнер — 125 грн
3. Садовник — 100 грн
1. Тайный покупатель — 200 грн
2. Реализатор по продаже креветок — 200 грн
3. Помощник продавца пива — 150 грн
Мастерам на все руки, так называемым "мужьям на час", также будет несложно найти предложение с максимальной стоимостью за почасовые услуги. Сантехника, электрика и мелкий ремонт могут принести универсальным разнорабочим до 300 грн.
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к. "обеспечено экономическим ресурсом".
В Международном валютном фонде также подчеркивали, что рост зарплат в Украине должен сопровождаться повышением производительности труда.
Велик риск ошибки, звезды советуют принятие важных решений лучше отложить на потом. И будьте осторожны с деньгами.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
влажн.:
давл.:
ветер: