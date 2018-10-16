16.10.2018 10:01

Неполная занятость: сколько зарабатывают харьковчане за час и где платят больше всего

Оплата по некоторым вакансиям в два-три раза выше, чем в среднем на рынке



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По официальным данным, средняя зарплата по Украине составляет 8977 гривен в месяц. То есть средняя стоимость рабочего часа украинца, по данным Госстата, во втором квартале 2018 года составила 64 грн. Но на площадках с вакансиями можно найти объявления от работодателей с тарифом в пять раз выше, рассказали эксперты OLX.

"В то время как за рубежом почасовая оплата уже давно является частью трудовой жизни многих компаний, в Украине эта практика только набирает обороты. Больше всего вариантов с таким заработком пришлось на студентов и тех, кто в поиске подработки к своей основной деятельности", – отмечают специалисты.

Среди предложений с почасовой оплатой наиболее востребованными оказались "голубые воротнички" — представители физического наемного труда. Так, в сфере транспорта и логистики грузчикам за час могут заплатить 300 грн. Правда, для этого придется постараться и поискать вакансии. Средняя стоимость их часа, как правило, в два-три раза ниже.

250 грн предлагают водителю для доставки обедов. Из бонусов такого рабочего сотрудничества обед, который предлагают самому водителю. 150 грн в среднем платят проактивным таксистам. Правда, и условия тоже особенные — заказы нужно брать только от 100 грн.

В продажах стоимости ниже. На сегодня наиболее выгодное предложение в этой сфере — почасовая оплата труда тайного покупателя. За час сложной проверки магазина или банка соискателю предлагают до 200 грн. Столько же обещают херсонские работодатели реализатору креветок. Помощник продавца пива вошел в тройку наиболее оплачиваемых вакансий почасово с зарплатой в 150 грн.

Почасовая оплата за наиболее распространенные профессии:

Транспорт / логистика:

1. Грузчик на рынок — 300 грн

2. Водитель для доставки обедов — 250 грн

3. Водитель такси — 150 грн

Строительство:

1. Разнорабочий — 300 грн

2. Укладчик тротуарной плитки — 300 грн

3. Озеленитель парков — 250 грн

Производство / энергетика:

1. Оператор экскаватора — 300 грн

2. Кольщик камня — 250 грн

3. Фасовщик древесных гранул — 150 грн

Сельское хозяйство / агробизнес / лесное хозяйство:

1. Пилорамщик — 250 грн

2. Комбайнер — 125 грн

3. Садовник — 100 грн

Розничная торговля / продажи / закупки:

1. Тайный покупатель — 200 грн

2. Реализатор по продаже креветок — 200 грн

3. Помощник продавца пива — 150 грн

Мастерам на все руки, так называемым "мужьям на час", также будет несложно найти предложение с максимальной стоимостью за почасовые услуги. Сантехника, электрика и мелкий ремонт могут принести универсальным разнорабочим до 300 грн.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к. "обеспечено экономическим ресурсом".

В Международном валютном фонде также подчеркивали, что рост зарплат в Украине должен сопровождаться повышением производительности труда.