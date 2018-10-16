16.10.2018 13:13

Харьковчане отдают предпочтение заморским цитрусовым, в ущерб местным яблокам

В прошлом сезоне объем рынка импортных фруктов в очередной раз увеличился, тогда как потребление местных яблок наоборот сократилось.



://ubr.ua

Фото: рынок экзотических фруктов

По сравнению с январем-июлем прошлого года Харьковщина импортировала продуктов растительного происхождения на 30 млн долл или 112% от объемов прошлогоднего импорта за тот же период.

«В прошлом сезоне по официальным данным общий объем импорта экзотических фруктов в Украину составил около 600 тыс. тонн. Для сравнения, внутренний рынок десертных яблок составляет 450-500 тыс. тонн. Интересно, что потребление яблок в Украине в последние годы почти на изменилось, а в прошлом сезоне даже уменьшилось, из-за рекордно высоких цен. А вот потребление цитрусовых и экзотических фруктов продолжает уверенно расти уже третий год подряд. Например, рынок бананов в Украине сегодня уже «дорос» до объема, равного половине рынке десертных яблок», - рассказывают аналитики оптового рынка.

Лидером по объемам импорта среди фруктов остается банан, его доля в структуре потребления импортных фруктов составляет 40%. Банан также демонстрирует наибольшие темпы роста импорта среди других традиционных импортных фруктов: за последние три сезона объемы его импорта выросли более чем на 60% до 250 тыс. тонн.

На втором месте по темпам роста импорта остается грейпфрут, в прошлом сезоне Украина импортировала более 17 тыс. тонн этих фруктов и это на 26% больше, чем год назад.

Мандарины занимают второе место в рейтинге импортных фруктов по объему, их потребление за последние три сезона увеличилось на 20% до 140 тыс. тонн.

Лимонов в прошлом сезоне Украина импортировала около 46 тыс. тонн и за последние 3 года этот объем увеличился на 15%.

Наиболее медленными темпами растет импорт апельсинов, за три сезона он увеличился лишь на 5% до 70 тыс. тонн