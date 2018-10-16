16.10.2018 14:50

Названа дата, когда харьковчане смогут менять оператора с сохранением номера

НКРСИ утвердила датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP)



://comments.ua

Фото: миграция по карточкам операторов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на заседании 16 октября 2018 определила сроки начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи, включая создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи и их подключения к централизованной базе данных.

Датой начала внедрения переноса абонентских номеров (далее - ПАН) на сетях мобильной связи определено 1 мая 2019 .

Указанные сроки согласованные с операторами мобильной связи, а именно решение прошло стадии общественного обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами без замечаний.

Принятию указанного решения предшествовала длительная работа НКРС, УГЦР и органов государственной власти, направленной на внедрение услуг по ПАН.

Принятие указанного решения является четким сигналом для руководства операторов мобильной связи и их материнских компаний по необратимости намерений государства по внедрению ПАН .

По информации регулятора, создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и их подключение к централизованной базе данных госпредприятия Укрчастотнадзор, должно состояться до 1 февраля 2019 года.

8 августа был утвержден проект решения о внедрении MNP, после этого он был направлен на согласование заинтересованным государственным органам. Теперь оно должно быть направлено на регистрацию в Минюст для вступления в силу. Но не факт. Сегодняшнее решение может продлить судебные тяжбы, которыми августовское решение было обременено, и которые не давали ему ход.