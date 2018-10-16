16.10.2018 16:16

Банковская система Украины продолжает скатываться в сторону «неадекватности»

Очередным кризисным ухудшением стало сокращение регулятивного капитала — НБУ



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Фото: финансовая устойчивость

Регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечения защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Он является базой для расчета экономических нормативов.

Регулятивный капитал банков к 1 октября составил 122,538 млрд гривен, тогда как еще на 1 сентября он составлял 123,747 млрд грн. Об этом говорится в данных регулятора.

В результате норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) банковской системы сократился с 16,15% до 15,73% при минимально необходимых 10%.