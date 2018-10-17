17.10.2018 16:16

Перед загоном животных с летних пастбищ на зимовье Харьковщина подвела предварительные итоги

На своей странице региональные статистики обнародовали данные о производство продукции животноводства и количество скота и птицы по состоянию на 1 октября 2018 года. Опубликованные цифры позволяют сделать неоднозначный прогноз по поводу цен на рынках области.



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По состоянию на 1 октября 2018 в хозяйствах всех категорий области количество поголовья крупного рогатого скота составила 195,4 тыс.голов (в том числе коров - 88,3 тыс.), Свиней - 191,7 тыс., Овец и коз - 76,6 тыс., птицы домашней – 9,5 млн.

Куриный грипп не повлиял на рост поголовья, и по сравнению с соответствующей датой прошлого года количество птицы домашней увеличилась на 1,1 млн.голов (на 13,2%).

Точно так же Харьковщина справилась с последствиями синной чумы – поголовье увеличилось на 27,7 тыс.голов (на 16,9%)

А вот поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1,2 тыс.голов (на 0,6%) (в том числе коров на 0,3%), овец и коз - на 3,4 тыс.голов (на 4, 2%). Данный факт не сможет не отразится на росте цен на молочные продукты в регионе.

В январе-сентябре 2018 хозяйствами всех категорий области было произведено мяса (в живой массе) 74,8 тыс.т, молока - 405,6 тыс.т, яиц - 440,0 млн.шт, шерсти - 52 т .

Благодаря инфляционной добавке к розничной цене, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, фермеры и агрогиганты Харьковской области увеличили производство яиц птицы домашней на 6,8 млн.шт (на 1,6%). Однако, несмотря на рост поголовья, производство мяса (в живой массе) уменьшилось на 8,9 тыс.т (на 10,6%), молока - на 3,2 тыс.т (на 0,8%).