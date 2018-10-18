18.10.2018 14:06

Программистам Харькова провели «профилактику» (ФОТО)

В ГУ ДФС в Харьковской области состоялась встреча с представителями Харьковского IT-кластера, представляющий более 30 самых крупных и активных компаний региона.



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Начальник ГУ ГФС области Николай Рыбаков и заместитель начальника Ирина Сагайдак пообщались с представителями отрасли, сегодня наиболее активно и динамично развивается в Украине, а также является визитной карточкой страны на глобальном рынке.

Председатель правового комитета Харьковского IT кластера Иванна Погребняк представила исследование компанией PWC IT-рынка Харькова. По оценкам компании «большой четверки» Харьков занимает второе место в Украине по количеству специалистов. Так, по состоянию на апрель 2018 года в Киеве 53 000 ИТ-специалистов, в Харькове - 25 000, во Львове – 16 000, в Днепре – 15 000 и в Одессе - 10 000.В Харьковском регионе 445 активных IТ компаний и хорошие условия для ведения бизнеса, которые держат специалистов именно в нашей области. В Харьковского региона налажен плодотворный диалог с органами государственной власти, в том числе с ГУ ГФС в Харьковской области. Встречи с Харьковским IT кластером и представителями IT сектора проводятся ежегодно для выяснения вопросов, которые волнуют обе стороны.

На данный момент, встреча была сфокусирована представителями ГУ ГФС в Харьковской области на вопросе легализациизаробитнои платы. В IТ - секторе очень много компаний, в которых нет вопросов по указанному поводу. Однако, как было подчеркнуто, по данным службы, есть и такие, которые дают основания считать о выплате заработной платы «в конвертах». По данным статистики средняя зарплата в этой отрасли составляет 15 319 грн. А согласно анализу налоговой отчетности, более 90% субъектов хозяйствования с основным видом деятельности IТ платят зарплату менее среднеотраслевого, а 177 - меньше, чем минимальная. «Теневая» занятость формирует недобросовестные конкуренцию в сфере бизнеса, а это негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. ГУ ГФС в Харьковской области и Харьковский IT кластер призывает такие компании привести свой бизнес в соответствие с условиями действующего законодательства.

«Следует указать, что налоговая нагрузка в Украине более либеральным, чем жестким. Фискальная служба готова к диалогу с IT-бизнесом и создает добросовестным плательщикам современные и комфортные условия для обслуживания. Ждем в ответ, что представители Вашей сферы будут должным образом выполнять свои налоговые обязательства », - отметил Николай Рыбаков в ходе встречи.