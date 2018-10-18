18.10.2018 15:49

В Харькове пройдет семинар, посвященный экспорту в Польшу

31 октября в Первой столице состоится семинар «Интернационализация бизнеса. Экспортируем в Республику Польша».



ua.news

Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Азбука экспортера – 2018».

В нем примут участие тренер и эксперт по вопросам продвижения экспорта на европейские и международные рынки Олег Мирошниченко, руководитель отдела деловой информации Харьковской торгово-промышленной палаты Инна Маршавин, руководитель научно-практического проекта по разработке инструментов активизации экспортной деятельности ХНЭУ им. С. Кузнеца Максим Серпухов, успешные экспортеры Харьковщины.



В семинаре могут принять участие представители предприятий малого и среднего бизнеса Харькова и области, менеджеры отделов сбыта, предприниматели, заинтересованные в активном присутствии собственной продукции на внешних рынках, и молодые люди, которым интересна эта тема.



Присутствующие узнают, какие товарные позиции стоит экспортировать в Республику Польша; какие электронные инструменты развития экспорта существуют для представителей малого и среднего бизнеса; о классификаторе товаров TARIC; сроках определения кодов товаров в соответствии с Объединенным тарифом Европейского Союза; получат практические советы сотрудничества с иностранными партнерами от успешных экспортеров региона.



Зарегистрироваться для участия в семинаре можно здесь.



Семинар пройдет по адресу: пр. Науки, 9-а (главный корпус ХНЭУ, лаборатория ВЦ3, 1 эт.). Начало - в 16:00.