Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове пройдет семинар, посвященный экспорту в Польшу
18.10.2018  15:49   

В Харькове пройдет семинар, посвященный экспорту в Польшу

31 октября в Первой столице состоится семинар «Интернационализация бизнеса. Экспортируем в Республику Польша».


ua.news

Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Азбука экспортера – 2018».

В нем примут участие тренер и эксперт по вопросам продвижения экспорта на европейские и международные рынки Олег Мирошниченко, руководитель отдела деловой информации Харьковской торгово-промышленной палаты Инна Маршавин, руководитель научно-практического проекта по разработке инструментов активизации экспортной деятельности ХНЭУ им. С. Кузнеца Максим Серпухов, успешные экспортеры Харьковщины.

В семинаре могут принять участие представители предприятий малого и среднего бизнеса Харькова и области, менеджеры отделов сбыта, предприниматели, заинтересованные в активном присутствии собственной продукции на внешних рынках, и молодые люди, которым интересна эта тема.

Присутствующие узнают, какие товарные позиции стоит экспортировать в Республику Польша; какие электронные инструменты развития экспорта существуют для представителей малого и среднего бизнеса; о классификаторе товаров TARIC; сроках определения кодов товаров в соответствии с Объединенным тарифом Европейского Союза; получат практические советы сотрудничества с иностранными партнерами от успешных экспортеров региона.

Зарегистрироваться для участия в семинаре можно здесь.

Семинар пройдет по адресу: пр. Науки, 9-а (главный корпус ХНЭУ, лаборатория ВЦ3, 1 эт.). Начало - в 16:00.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  семинар, экспорт в польшу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Экономика и промышленность Харьковские чиновники разрабатывают новые про-европейские стандарты для профессий украинцев (ФОТО) 21.08 Власть Запрещенный, ограниченный, разрешенный: какой из этих подарков дарить чиновнику разъяснили в Харьковском Управлении Гоструда 11.05 Власть В городском совете обсудят инновационное развитие социальных услуг
 
 

Видео

В Харькове под мэрией произошел конфликт между депутатом горсовета и ветеранами АТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 