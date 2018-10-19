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19.10.2018  16:10   

Харьковскими трудовыми нелегалами занялись инструкторы-иностранцы (ФОТО)

18 октября завершен тренинг в рамках проекта Европейского Союза и Международной Организации Труда «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда», в котором приняли участие начальники отделов и инспекторы труда из территориальных управлений Гоструда в Харьковской и соседних областей.


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В течение трехдневного мероприятия инспекторы труда ознакомились с лучшими практиками и методами инспекционных посещений для выявления незадекларированного труда.

По иностранным методикам харьковские инспекторы по труду научились техникам противодействия прямым угрозам, улучшили свои коммуникационные навыки,  усовершенствовали свои навыки поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях, в проведении переговоров и аргументации.

В конце все участники выразили свою благодарность тренерам Антониу Сантуш и Виталию Белова за их работу и обмен обытом. Слушателям был выдан сертификат участника семинара.

 

 

 

Источник:   Управление гоструда
 Тэги:  власть, семинар, харьков, инспектор, труд, штраф, администрирование, мигранты
 
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