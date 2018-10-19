19.10.2018 17:12

21 тысяча харьковчан отпразднует 21 октября профессиональный праздник

Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается День работников пищевой промышленности



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По данным регионального Госстата в январе-августе 2018 в области производства пищевых продуктов работало 21,4 тыс. человек (19% от общего количества штатных работников перерабатывающей промышленности области).

Каждый штатный работник пищевой промышленности в среднем получил 5736 грн заработной платы, на 15,7% больше по сравнению с январем-августом 2017.

Пищевая промышленность - одна из ведущих отраслей экономики Харьковщины. По данным статистиков, в среднем за месяц, одним домохозяйством Харьковщины на питание было тратится 2815 грн, или 40,3% всех денежных затрат.

Более всего домохозяйства тратят на такие продукты питания как мясо и мясопродукты (24%), хлеб и хлебопродукты (17,6%), молоко, сыр и яйца (16,3%), масло и жиры (7, 8%), фрукты (7,2%).

В январе-августе 2018 в общем объеме реализованной продукции перерабатывающей промышленности области производство пищевых продуктов составляло 19,5%, или 12,2 млрд.