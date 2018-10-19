19.10.2018 17:35

На Харьковщине собрали на треть больше семечек подсолнуха и на четверть меньше гречки нового урожая

При хорошей солнечной погоде на полях Харьковской области продолжается уборка урожая - скошено и обмолочено на площади 853,2 тыс.га, что на 10% больше, чем на начало октября 2017 года.



Фото: гречневая каша в тыкве на Halloween

Засуха повлияла на урожай зерновых. С убранной площади получено 3,0 млн.т зерна (на 6,9% меньше), при средней урожайности 34,8 ц с 1 га (на 15,3% меньше). В общем валовом сборе намолот пшеницы (озимой и яровой) составил 1,8 млн.т.

Любителям каш следует приготовится к существенному подорожанию деликатеса: гречихи собрано - 10,3 тыс.т (на 26,6% меньше, чем в прошлом году).

В то же время скошены 1,1 млн.т подсолнечника (в 1,3 раза больше соответствующего периода прошлого года), при средней урожайности 27,4 ц с 1 га (в 1,2 раза больше).

В секторе аграрных предприятий высокой урожайности подсолнечника достигнуто в г.. Первомайском (55,5 ц с 1 га), Двуречанском (35,7 ц с 1 га) и Коломацком районе (35,6 ц с 1 га).

Картофеля собрано 1,1 млн.т, что почти на уровне прошлого года, сои - 39,5 тыс.т (на 9,6% меньше).

Крайне пессиместичный прогноз на счет сахара: свеклы сахарной собрали - 87,7 тыс.т (на 49,4% меньше).