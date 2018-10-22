22.10.2018 12:05

Валютный рынок понедельника: почему настало время скупать валюту

В понедельник на валютном рынке будет четыре главных фактора, влияющих на поведение участников торгов



Фото: pexels.com

1) После завершения основного периода бюджетных расчетов у клиентов все меньшее количество компаний будет продавать валюту для оплаты налоговых платежей. В основном это будут те фирмы, кто по каким-либо причинам не успел этого сделать в срок. Это приведет к снижению предложения валюты на межбанке на фоне стабильного спроса и работает против гривны на торгах. Мы прогнозируем на 22 октября объемы операций в пределах до 410-420 млн долларов при совершении до 520-540 сделок;

2) Резкое увеличение ликвидности в банковской системе. На утро понедельника коррсчета банков взлетели сразу на 5,13 млрд гривен - до 58,6 млрд, что не только значительно выше необходимого уровня остатков коррсчетов для выполнения нормативов резервирования Нацбанка, но и таит в себе угрозу постепенного роста спекулятивного давления на курс. На фоне сокращения предложения валюты из-за окончания дней бюджетных проплат у клиентов - это очень опасный для нацвалюты фактор;

3) Продолжение периода роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров и самих банков на фоне сокращения ее предложения от экспортеров. Увеличение количества желающих купить валюту закономерно к приближающемуся концу месяца. Компаниям-импортерам надо закрывать свои контракты на отчетную дату, а вот крупные экспортеры уже тянут со своими хозяйственными операциями до периода поступления основных возмещений по НДС. Он начнется на этой неделе и многие экспортеры не торопятся активно продавать валюту свыше обязательных 50% продаж валютной выручки в расчете закрыть свои хозсделки за счет ожидаемой гривны от государства. Это тоже работает в пользу роста валютных котировок;

4) Календарные нюансы работы валютного межбанка Украины. Пожалуй сегодня это сработает на пользу гривне, но не надолго. Дело в том, что из-за необходимости перечисления гривны на отдельный счет за день перед покупкой валюты - многим крупным покупателям не выгодно «загонять» ее на такой счет перед выходными (они «морозят» ее без дохода фактически на период с пятницы до понедельника). Они предпочитают эту гривну разместить на этот период на краткосрочный депозит и обычно «загоняют» гривну на счет для покупки валюты понедельником. Таким образом -основной спрос выходит на межбанк со вторника. Поэтому значительная часть выросшей на утро сегодняшнего дня ликвидности выйдет на торги с завтрашнего дня. Это может краткосрочно сработать в поддержку гривны и даже ее сегодня частично укрепить.

Разнонаправленность вышеперечисленных факторов на фоне нашего малообъемного и очень узкого валютного рынка снова приведет к тому, что сегодня основную роль при формировании тренда на межбанке опять будут играть поведение и ситуативные курсовые задачи крупнейших игроков.

«Минфин» ожидает на понедельник курсовой коридор по доллару в пределах 28,05-28,15 гривен и не исключает периодического разворота рынка в течение дня в зависимости от выхода на межбанк крупнейших игроков.