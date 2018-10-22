22.10.2018 13:20

Харьковщина будет продолжать «пылесосить» Германию

В регион хлынул поток "не старых" дизельных автомобилей, попавших в немилость на немецком рынке. Харькощина рискует превратиться в "сток" для слегка подержанных немецких машин и моторов.



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Ожесточенная дискуссия по поводу будущего дизельных автомобилей ведется в Германии не один месяц, даже было организовано несколько «дизельных саммитов». Подогрета тема «дизельным скандалом», который показал, что реальные выбросы таких машин – куда выше, чем заявляли автопроизводители.

Надо сказать, что битва за дизель – не блажь немецкого правительства. Улучшить качество воздуха в наиболее загрязненных немецких городах (а такими называют 65 населенных пунктов, из которых 14 считаются «сильно загрязненными»), от Берлина давно требует Евросоюз.

Профильные ведомства придумали уже немало мер улучшения этого самого качества. Но вот с содержанием в окружающей среде оксидов азота, которые образуются как раз с выхлопами дизельных двигателей, все равно беда. Запрет на въезд – мера непопулярная и действительно крайняя.

Когда на дизельном горизонте еще только начинали сгущаться тучи, дилеры смекнули – как можно заработать. В 2017 году экспорт подержанных автомобилей с дизельными двигателями из ФРГ в другие страны Европы подскочил более чем на 20% (в общей сложности до около 240 тысяч единиц). Примечательно, что первую тройку составили Италия (22 045), Австрия (21 307) и Франция (16 527). Однако покупали эти страны вовсе не старье, а слегка подержанные автомобили.

Другое дело Украина, на которую пришелся самый больший рост экспорта (+136%) и Хорватия (+89,6%). Также в списке – Польша, Болгария, Румыния, Молдова и другие.

Харьковщина, как один из крупнейших и зажиточнейших региоров Украины, не смогла оказаться в стороне от проблемы.

Импорт в регион возрос до 733 млн долл за период с января по август. Причем каждый десятый доллар принес в эту сумму импорт автомобилей.

По данным региональной статистики всего автомобильного транспорта официально импортировано на 79, 696 млн. долл. Добавят «дизельной копоти», конечно же, поставки импорта из других регионов.

По данным украинского агентства AUTO-Consulting, например, в сентябре этого года у нас в стране зафиксирован новый рекорд подержанного авторынка. За один лишь месяц было реализовано 10 666 легковых автомобилей – вдвое больше, чем годом ранее. Сколько из них дизельные, не указывается. Но это же агентство констатирует, что в целом в этом году в большой мере на рост доли продаж дизельных авто повлияли «продажи дешевых «дизельгейтных» Audi и VW». То есть, процесс пошел.

«Германия должна прекратить экспорт старых дизельных автомобилей в Восточную Европу», – строго предупредила 2 недели назад уполномоченная по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Еврокомиссии Эльжбета Бьенковска. В интервью немецкому изданию она отметила, что такой экспорт будет означать лишь отодвигание проблемы качества воздуха с запада на восток.