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22.10.2018  16:57   

С полок харьковских супермаркетов пропадут шампанское и коньяки

В рамках соглашения о зоне свободной торговли Украины с ЕС украинские виноделы согласились изменить название определенных товаров.


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Об этом сообщает корпорация "Укрвинпром", передает "Экономическая правда".

Гендиректор "Укрвинпрома" Владимир Кучеренко отметил, что украинские виноделы готовы выполнить все требования, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода.

Так, "шампанское" станет "игристым вином", а "коньяк" переименуют в "бренди". Это требование Франции, ведь названия этих напитков происходят от французских географических названий: провинции Шампань и города Коньяк.

По словам Кучеренко, несмотря на вероятное падение доходов виноделов во время перехода на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Также гендиректор "Укрвинпрома" добавил, что необходимо приблизить вопрос акцизной политики к европейским стандартам, поскольку в странах ЕС столовое вино - это продукт питания и акцизный налог на него равен нулю.

В настоящее время в состав корпорации "Укрвинпром" входят 7 областных формирований и 105 отдельных виноградно - винодельческих предприятий

Источник:   epravda.com.ua
 Тэги:  вино, коньяк, харьков, супермаркет, алкоголь, продажа, марка
 
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