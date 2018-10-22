Главная Новости Экономика и промышленность Межбанк закрылся обвалом евро и «похудением» доллара
22.10.2018  18:40   

Межбанк закрылся обвалом евро и «похудением» доллара

На закрытии межбанковских торгов доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.


Фото: pixabay.com

Торги стартовали с осторожного роста предложения валюты на фоне «не проснувшегося спроса». К полудню торги были на максимальной активности. Проходили сделки по лотам до 1 млн долларов при шатком равновесии спроса и предложения.

К обеду торги были активны. Спрос и предложение были выравнены благодаря выходом НБУ со скупкой излишков доллара по цене 28,09 гривен. Регулятор выкупил не менее 10 млн долларов, а по оценкам отдельных участников рынка — до 20 млн.

После обеда торги начали постепенно снижать свою активность. Спрос и предложение были почти уравновешены. Проходили единичные операции по лотам до 200-350 тысяч долларов.

К 15:00 торги уже были на минимальной активности. До закрытия торгов доллар подешевел до 28,08/28,10.

Источник:   Минфин
 Тэги:  евро, покупка, харьков, продажа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Курсы валют Курсы валют в Харькове: гривна «исправляется» 22.10 Курсы валют Официальный курс валют от НБУ на 22 октября 19.10 Курсы валют Прорыва гривны не получилось: доллар в Харькове продолжает дорожать
 
 

Видео

В Харькове подымутся тарифы на отопление и горячую воду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 