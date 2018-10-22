Межбанк закрылся обвалом евро и «похудением» доллара

На закрытии межбанковских торгов доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.
Торги стартовали с осторожного роста предложения валюты на фоне «не проснувшегося спроса». К полудню торги были на максимальной активности. Проходили сделки по лотам до 1 млн долларов при шатком равновесии спроса и предложения.
К обеду торги были активны. Спрос и предложение были выравнены благодаря выходом НБУ со скупкой излишков доллара по цене 28,09 гривен. Регулятор выкупил не менее 10 млн долларов, а по оценкам отдельных участников рынка — до 20 млн.
После обеда торги начали постепенно снижать свою активность. Спрос и предложение были почти уравновешены. Проходили единичные операции по лотам до 200-350 тысяч долларов.
К 15:00 торги уже были на минимальной активности. До закрытия торгов доллар подешевел до 28,08/28,10.
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