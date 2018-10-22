Харьковская область обеспечила Украине новый рекорд и теплую зиму

Благодаря Харьковщине в октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По Харьковской области на Государственном балансе полезных ископаемых Украины значится более 62 месторождений с балансовыми запасами природного газа 363 млрд. кубических метров, согласно данным ГНПП «Геоинформ Украины»
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Он отметил, что в 2018 году Украина вступает в отопительный сезон в «хорошей форме».
«В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки – около 44 миллионов кубометров, это более 16 миллиардов кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточны – около 17 миллиардов кубометров», – добавил Коболев.
Компания «Укргаздобыча» по состоянию на 7 октября достигла среднего показателя суточной добычи газа в размере более 43 миллиона кубов, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.
Примечательно, что 90%, то есть практически вся добыча газа в Харьковско области обеспечивается силами и средствами предприятия ПАО «Укргаздобыча».
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