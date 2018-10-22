22.10.2018 19:19

Харьковская область обеспечила Украине новый рекорд и теплую зиму

Благодаря Харьковщине в октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



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По Харьковской области на Государственном балансе полезных ископаемых Украины значится более 62 месторождений с балансовыми запасами природного газа 363 млрд. кубических метров, согласно данным ГНПП «Геоинформ Украины»

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он отметил, что в 2018 году Украина вступает в отопительный сезон в «хорошей форме».

«В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки – около 44 миллионов кубометров, это более 16 миллиардов кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточны – около 17 миллиардов кубометров», – добавил Коболев.

Компания «Укргаздобыча» по состоянию на 7 октября достигла среднего показателя суточной добычи газа в размере более 43 миллиона кубов, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.

Примечательно, что 90%, то есть практически вся добыча газа в Харьковско области обеспечивается силами и средствами предприятия ПАО «Укргаздобыча».