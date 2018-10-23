23.10.2018 13:08

Молочная корзина харьковчан подорожала на 40 грн

Молочная корзина за год подорожала на 13%, или на 41 грн. Стоимость этой корзины на конец сентября 2018 составляла 348 грн, тогда как на тот же период прошлого года она стоила 307 грн.



milkua.info

По данным региональной статистики каждую пятую гривну (4,9%) из каждой сотни затрат на продукты харьковчане тратят на покупку молочной продукции.

Однако подорожание существенно отразилось на их предпочтении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было куплено существенно меньше продуктов молокопереработки.

Объем регионального рынка за 1 полугодие составил 1 млрд 169 млн грн.

«За год подешевел мягкий сыр — на 6%, или на 6 грн. Другие молочные продукты стали дороже от 18% до 29%, а именно: молоко — на 29%, сливочное масло — на 23%, сметана — на 18%. По сравнению с прошлым годом сливочное масло добавило 34 грн за килограмм, сметана — 8 грн, а молоко — 5 грн за литр», — сообщил директор в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко..

По его словам, с конца февраля по октябрь 2018 данные показывают, что только за последние семь месяцев текущего года молочный корзина подорожала на 9%. Все продукты демонстрировали рост: молоко +16%, масло +15%, сметана +6%, мягкий сыр +2%.