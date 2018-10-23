23.10.2018 15:11

Денежные переводы «под колпаком» - под подозрением оказались перечисления на десятки миллиардов гривен и миллионы долларов

Национальный банк за 9 месяцев 2018 направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях клиентов банков и НФУ



Фото Ava.md

Национальный банк Украины продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства (далее - валютный контроль). Так, за 9 месяцев 2018 Национальный банк прислал Службе безопасности Украины информацию о 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:

- по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд. грн, 68,1 млн. долл США, 9,4 млн. евро;

- по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млнгрн, 315, 2 млн долл. США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.

Также на протяжении 9 месяцев 2018 Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальный антикоррупционного бюро Украины. В основном предоставленая правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения тому подобное.

Напомним, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в своем отчете 30 января 2018 подтвердил, что Украина является надежным юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также обратил внимание на высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.