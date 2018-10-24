24.10.2018 16:55

Бравурные отчеты харьковских фискалов подходят к концу

Харьковщина за 9 месяцев направила в бюджет более 1,2 миллиарда гривен единого налога от физических лиц, чего в следующем году можно и не дождаться.



//kh.sfs.gov.ua

По оценке Счетной палаты не планируется на 2019 увеличение лиц, занятых экономической деятельностью. По прогнозу их количество в возрасте 15 - 70 лет в следующем году останется на уровне 2018 года. В то же время в следующем году прогнозируется замедление темпов роста реальной заработной платы. . Об этом говорится в выводе Счетной палаты касательно проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

В то же время на сегодня в Главном управлении ГФС в Харьковской области сообщили, что ожидаемый показатель поступлений выполнен на 112,4%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года единого налога поступило больше на 256,2 млн. грн. или на 25,6%. Утвержденные местными советами области показатели выполнены на 101,8%.

В течение сентября 2018 обеспечен сбор в сумме 65,2 млн. грн, ожидаемый показатель поступлений по единому налогу выполнен на 113,8%. Достигнут рост сбора по сравнению с прошлым году на 14,0 млн. грн .. или 27,4% (реальная зарплата выросла меньше).