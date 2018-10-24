Харьковщину ожидают новации по добыче газа и превращение в «украинский Кувейт»

В регионе газа добывают больше, чем в Азербайджане. Правительство актуализировало План мероприятий по реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года.
Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины 24 октября 2018.
Обновленный План мероприятий призван усилить прозрачность газодобывающего сектора и улучшить качество его регулирования.
Предполагается перейти на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, создать портал с доступом к информации об украинских ресурсы.
Ожидается также разработка новой версии Кодекса о недрах, который кодифицированного и упорядочит правила деятельности в добывающей отрасли.
Так уж сложилось, что в разное время «украинским Кувейтом» называли то Сумы, то Полтаву, то Прикарпатье. Харьковщина отходила на второй план. Сегодня порядка 70% газа, добываемого в Украине, дает именно Харьков.
По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, Украина шаг за шагом улучшает условия для инвестиций в газодобывающей сектор. Парламент принял законы, которые внедряют стимулирующее ренту и гарантируют ее пятилетнюю неприкосновенность, направляют часть средств на развитие общин в добывающих регионах, облегчают разрешительные процедуры.
В июне 2018 правительства Украины и Канады подписали письмо о намерениях по внедрению лучших практик управления добывающей отраслью. «Уже скоро ожидается переход на электронные аукционы для выдачи лицензий на разработку нефтегазовых недр, а также упрощение доступа к геологической информации. Все это приближает Украину к ее цели - стать энергетически независимой и ресурсно самодостаточной», - резюмирует Владимир Кистион.
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