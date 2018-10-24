24.10.2018 17:50

Харьковщину ожидают новации по добыче газа и превращение в «украинский Кувейт»

В регионе газа добывают больше, чем в Азербайджане. Правительство актуализировало План мероприятий по реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года.



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Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины 24 октября 2018.

Обновленный План мероприятий призван усилить прозрачность газодобывающего сектора и улучшить качество его регулирования.

Предполагается перейти на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, создать портал с доступом к информации об украинских ресурсы.

Ожидается также разработка новой версии Кодекса о недрах, который кодифицированного и упорядочит правила деятельности в добывающей отрасли.

Так уж сложилось, что в разное время «украинским Кувейтом» называли то Сумы, то Полтаву, то Прикарпатье. Харьковщина отходила на второй план. Сегодня порядка 70% газа, добываемого в Украине, дает именно Харьков.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, Украина шаг за шагом улучшает условия для инвестиций в газодобывающей сектор. Парламент принял законы, которые внедряют стимулирующее ренту и гарантируют ее пятилетнюю неприкосновенность, направляют часть средств на развитие общин в добывающих регионах, облегчают разрешительные процедуры.

В июне 2018 правительства Украины и Канады подписали письмо о намерениях по внедрению лучших практик управления добывающей отраслью. «Уже скоро ожидается переход на электронные аукционы для выдачи лицензий на разработку нефтегазовых недр, а также упрощение доступа к геологической информации. Все это приближает Украину к ее цели - стать энергетически независимой и ресурсно самодостаточной», - резюмирует Владимир Кистион.