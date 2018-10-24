24.10.2018 18:20

Представители торговых рядов Барабашово, через Общественный совет, смогут реформировать региональную налоговую (ФОТО)

В Киевском управлении ГУ ГФС в Харьковской области встретились с членами Общественного совета ГУ ГФС в Харьковской области



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Фото: Барабашово

Вопрос реорганизации территориальных подразделений стали темой очередной встречи членов Общественного совета при ГУ ГФС в Харьковской области и руководящего состава Киевского управления ГУ ГФС области.

Создание новой организационной структуры, полномочия, которыми наделены специалисты управления, эти вопросы были рассмотрены в ходе встречи.

Руководитель Киевского управления Елена Климова проинформировала участников встречи об основных направлениях работы управления. Она отметила, что в фискальной службе хотят, чтобы каждый налогоплательщик был знаком с действующими электронными сервисами и нормами налогового законодательства, мог получить любую административную услугу без очередей, что даст возможность больше времени уделять развитию собственной делу, поскольку бизнес должен работать, получать доходы и своевременно платить налоги.

Также во время рабочей встречи речь шла о распоряжении Правительства от 5 сентября этого года «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения», согласно которому были проведены скандальные проверки на торговых рядах рынка «Барабашово». Руководитель фискалов подчеркнула, что Постановлением предусмотрено проведение Государственной службой Украины по вопросам труда, Государственной фискальной службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Национальной полицией Украина, другими центральными органами исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления комплексных мер, направленных на детенизацию рынка труда и совершенствования контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.

В конце встречи Елена Климова предоставила ответы на вопросы присутствующих и выразила надежду, что и в дальнейшем сотрудничество с Общественным советом при ГУ ГФС в Харьковской области будет конструктивной и эффективной.