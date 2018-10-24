Гоструда «добился» официального оформления 47 000 харьковчан (ФОТО)

Состоялась рабочая встреча руководства регионального ГУ Гоструда с представителями Совета предпринимателей Харьковской области.
23 октября состоялась рабочая встреча начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области Владимира Рожанского с представителями Совета предпринимателей Харьковской области.
В мероприятии приняли участие Эдуард Набока, исполнительный директор Объединения промышленников и предпринимателей области - регионального отделения Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей»; Александр Колесников, заведующий сектором Государственной регуляторной службы в Харьковской области, представители бизнеса и общественности.
Основной темой обсуждений стало исполнение Распоряжения Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 №649-р. «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». Было подчеркнуто, что этим решением предусмотрено проведение именно комплексных мероприятий - Государственной службы Украины по вопросам труда вместе Государственной фискальной службой, Пенсионным фондом и Национальной полицией Украины. Управлением Гоструда в Харьковской области ежедневно проводятся инспекционные посещения. Начиная с 5 октября работу в этом направлении была усилена.
Были проведены инспекционные посещения субъектов предпринимательской деятельности, которые арендуют торговые города на территории ТЦ «Барабашово», физлиц – предпринимателей, «цеховиков» по пошиву одежды и обуви, в торгово-развлекательных центрах и строительных площадках.
При этом Гоструда все же делает акцент на информационно - разъяснительной работе. И эта работа дает результат.
«Так, по оперативным данным, в Государственной фискальной службы поступило 47 000 сообщений о принятии сотрудников на работу, при среднем показателе по области 23 000 в месяц! Мы стремимся навести порядок на Харьковщине к вопросу нелегального трудоустройства », - подчеркнул Владимир Рожанский.
Эдуард Набока акцентировал, что позиция предпринимателей Харьковщины это поддержка действий правительства, легализация рабочих мест и уплаты ЕСВ. Это должно способствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности Украины в международном рейтинге. «За весь 2018 до регуляторной службы со стороны предпринимателей, не поступило ни одной жалобы на действия Главного управления области, свидетельствует о соблюдении действующего законодательства инспекторами труда», добавил Александр Колесников.
Встреча продуктивно, предпринимателям было предоставлено квалифицированные ответы на их вопросы.
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