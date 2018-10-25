Прирост промпродукции в Харькове обеспечила добыча и траспортирование газа и разработка карьеров (ВИДЕО)

Областное управление статистики обнародовало основные отрасли, за счет которых на Харьковщине росло промпроизводство.
В январе-сентябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года индекс промышленной продукции по Харьковской области составил 100,2%.
Традиционно на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем продукции увеличился на 16%. Т.е. каждую шестую гривну промпроизводства Харьковщины обеспечивали предприятия, обслуживающие, в том числе, газопроводы и обеспечивающие подачу газа.
В то же время растет доля добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6,7%.
Однако Харьковщина, несмотря на рост добычи и транспортировки постепенно, скатывается к сырьевому придатку Украины - общий объем перерабатывающей промышленности региона - уменьшился на 2,4%.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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