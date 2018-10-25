25.10.2018 18:40

Прирост промпродукции в Харькове обеспечила добыча и траспортирование газа и разработка карьеров (ВИДЕО)

Областное управление статистики обнародовало основные отрасли, за счет которых на Харьковщине росло промпроизводство.



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Фото: Безлюдовский карьер

В январе-сентябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года индекс промышленной продукции по Харьковской области составил 100,2%.

Традиционно на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем продукции увеличился на 16%. Т.е. каждую шестую гривну промпроизводства Харьковщины обеспечивали предприятия, обслуживающие, в том числе, газопроводы и обеспечивающие подачу газа.

В то же время растет доля добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6,7%.

Однако Харьковщина, несмотря на рост добычи и транспортировки постепенно, скатывается к сырьевому придатку Украины - общий объем перерабатывающей промышленности региона - уменьшился на 2,4%.