В Харькове стали больше печатать и меньше производить сигарет

В регионе увеличилось производство лекарств – отчет регионального госстата.
Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 18,2%.
В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности прирост составил 7,7%.
В производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов рост составил 4,7%.
В Харькове не стали строить больше машин - в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, рост составил 3,8%, что значительно меньше инфляционной составляющей.
Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 24,1%
В текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов рост был сравним с официальным уровнем инфляции - на 13,6%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост на 9,3%.
В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 5,2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 5,1%.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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