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25.10.2018  19:43   

В Харькове стали больше печатать и меньше производить сигарет

В регионе увеличилось производство лекарств – отчет регионального госстата.


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Наибольший прирост производства промышленной продукции наблюдался в производстве химических веществ и химической продукции - на 18,2%.

В изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности прирост составил 7,7%.

В производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов рост составил 4,7%.

В Харькове не стали строить больше машин - в машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, рост составил 3,8%, что значительно меньше инфляционной составляющей.

Уменьшение выпуска промышленной продукции наблюдалось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 24,1%

В текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов рост был сравним с официальным уровнем инфляции -  на 13,6%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост на 9,3%.

В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 5,2%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 5,1%.

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  статистика, производство, харьков, промышленное, сигареты, печать, машины, ремонт
 
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