Валютный рынок в пятницу: почему произойдет коррекция и что будет с курсом

Сегодня ситуация на валютном рынке будет неоднозначной. Эксперты советуют сберегать накопления до 60% — в гривне, 25% — в долларах и до 15% в евро.
С одной стороны — вчерашний взлет котировок по доллару и в ответ на это выходы на торги Нацбанка с достаточно активной продажей валюты (по данным «Минфина» всего за день продал от 20 до 30 млн долларов) чуть сбили ажиотажный спрос в конце активной фазы торгов.
Но при этом, в дальнейшем — вечернее подтягивание котировок к уровню 28,35/28,37 говорит о том, что девальвационные настроения сохраняются. Не дремлют и спекулянты, активно игравшие вчера «на повышение» по доллару и зарабатывающие на скачках котировок евро в течение дня.
Предстоящие массированные выплаты возмещений НДС на фоне роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров также психологически работают против нацвалюты.
Сохранение Нацбанком учетной ставки на уровне 18% (многие надеялись на ее рост, что делало гривну более привлекательным инструментом для заработков и усиливало ее позиции относительно валюты) — также не добавило оптимизма аналитикам межбанка в части перспектив гривны.
На фоне сохранения высокого уровня ликвидности ( на утро пятницы коррсчета банков находятся в пределах 55,8 млрд гривен) и некоторого традиционного пятничного сокращения активности клиентов перед выходными — скорее всего сегодня нас ждет определенная коррекция курса доллара и евро с коридором по доллару в пределах 28,22-28,35 гривен и по евро в пределах 32,057-32,291 гривен.
Вчерашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги не вселило особого оптимизма в ближайшие перспективы евровалюты и сработало на укрепление доллара, но многочисленные провалы фондового рынка США последних дней также не делают и доллар очень устойчивым к внешним вызовам.
По мнению большинства экспертов — нас ждут многочисленные валютные ралли пары евро/доллар как минимум до конца декабря этого года.
Украина не является крупным игроком на этом рынке, но ее граждане и бизнес, который имеет свободные ресурсы в гривне, долларе и евро и размещает их на короткие депозиты и вклады хочет как-то минимизировать свои курсовые и доходные риски при проведении таких операций.
Выход в этой ситуации для сохранения своих сбережений и получения по ним стабильной доходности эксперты видят только один — диверсификация депозитного портфеля в разных валютах.
Сейчас оптимальным является соотношение сбережений вкладчиков банков в следующих пропорциях: до 60% — в гривне, 25% — в долларах и до 15% в евро при размещении вкладов на период до 6-9 месяцев и до 50% — в гривне, 35% -в долларах и до 15% в евро - для вкладов на срок около 1 года.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 28,05- 28,25 и продажа 28,35-28,50 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 28,15-28,22 гривен и продажа 28,27-28,35 гривен.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
В пятницу начнется переход от холодного циклона к теплу. Дождливая погода сохранится, синоптики обещают «долгоиграющие», но несильные осадки, ночью с мокрым снегом.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: