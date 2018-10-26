26.10.2018 12:55

Валютный рынок в пятницу: почему произойдет коррекция и что будет с курсом

Сегодня ситуация на валютном рынке будет неоднозначной. Эксперты советуют сберегать накопления до 60% — в гривне, 25% — в долларах и до 15% в евро.



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С одной стороны — вчерашний взлет котировок по доллару и в ответ на это выходы на торги Нацбанка с достаточно активной продажей валюты (по данным «Минфина» всего за день продал от 20 до 30 млн долларов) чуть сбили ажиотажный спрос в конце активной фазы торгов.

Но при этом, в дальнейшем — вечернее подтягивание котировок к уровню 28,35/28,37 говорит о том, что девальвационные настроения сохраняются. Не дремлют и спекулянты, активно игравшие вчера «на повышение» по доллару и зарабатывающие на скачках котировок евро в течение дня.

Предстоящие массированные выплаты возмещений НДС на фоне роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров также психологически работают против нацвалюты.

Сохранение Нацбанком учетной ставки на уровне 18% (многие надеялись на ее рост, что делало гривну более привлекательным инструментом для заработков и усиливало ее позиции относительно валюты) — также не добавило оптимизма аналитикам межбанка в части перспектив гривны.

На фоне сохранения высокого уровня ликвидности ( на утро пятницы коррсчета банков находятся в пределах 55,8 млрд гривен) и некоторого традиционного пятничного сокращения активности клиентов перед выходными — скорее всего сегодня нас ждет определенная коррекция курса доллара и евро с коридором по доллару в пределах 28,22-28,35 гривен и по евро в пределах 32,057-32,291 гривен.

Вчерашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги не вселило особого оптимизма в ближайшие перспективы евровалюты и сработало на укрепление доллара, но многочисленные провалы фондового рынка США последних дней также не делают и доллар очень устойчивым к внешним вызовам.

По мнению большинства экспертов — нас ждут многочисленные валютные ралли пары евро/доллар как минимум до конца декабря этого года.

Украина не является крупным игроком на этом рынке, но ее граждане и бизнес, который имеет свободные ресурсы в гривне, долларе и евро и размещает их на короткие депозиты и вклады хочет как-то минимизировать свои курсовые и доходные риски при проведении таких операций.

Выход в этой ситуации для сохранения своих сбережений и получения по ним стабильной доходности эксперты видят только один — диверсификация депозитного портфеля в разных валютах.

Сейчас оптимальным является соотношение сбережений вкладчиков банков в следующих пропорциях: до 60% — в гривне, 25% — в долларах и до 15% в евро при размещении вкладов на период до 6-9 месяцев и до 50% — в гривне, 35% -в долларах и до 15% в евро - для вкладов на срок около 1 года.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 28,05- 28,25 и продажа 28,35-28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15-28,22 гривен и продажа 28,27-28,35 гривен.