Валютный рынок Харькова в понедельник: почему будет не скучно

В этот понедельник ситуация на валютном рынке опять будет непростой.
Произошедший пятничный разворот рынка после массированных продаж доллара Нацбанком в четверг — привел к не только к проседанию валютных котировок 26 октября, но даже позволил НБУ компенсировать свои расходы резервов в этот день.
Это позитивно отразилось на настроениях участников рынка в части прогнозов поведения курса доллара по отношению к гривне. Кроме этого, сокращение коррсчетов банков на сегодняшнее утро до уровня 51,9 млрд гривен также сработает на укрепление нацвалюты (падение ликвидности в системе составило сразу 3,8 млрд гривен).
Но в тоже время начинается период основных выплат возмещений НДС по октябрю на фоне продолжения роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров. Учитывая зависимость межбанка от действий и ситуативных курсовых задач 10-12 крупнейших игроков на фоне вливаний возмещений НДС в банковскую систему — тренд на торгах может очень быстро меняться в течение дня при проведении их сделок.
Добавит своеобразной турбулентности и необходимость закрытия внешнеэкономических расчетов у всех участников рынка на отчетную дату. Это постепенно активизирует их работу на торгах в ближайшее время.
Ожидается на понедельние продолжение коррекции курса доллара в пределах 28,15-28,26 гривен при объемах операций до 420-480 млн долларов и совершении до 540-630 сделок.
Пик активности межбанка все же начнется с завтрашнего дня, когда фактически все основные игроки станут постепенно закрывать свои операции по месяцу.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 28,00- 28,12 и продажа 28,22-28,40 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 28,06-28,20 гривен и продажа 28,195-28,25 гривен.
Мониторинг настроений валютного рынка:
Настроения и статистика опроса респондентов по перспективам гривны улучшились.
По официальному курсу — уже 73% считает (еще в пятницу таких было только 46%), что доллар будет ниже 28,26 гривен. 27% респондентов пока уверены в его долгосрочном закреплении выше 28,26 гривен.
По межбанковскому курсу ситуация похожая. 69% ( было 57%) считает, что доллар будет ниже 28,25 гривен. 31% еще делает ставку на его окончательный возврат к уровню выше 28,26 гривен.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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