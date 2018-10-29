29.10.2018 13:40

Валютный рынок Харькова в понедельник: почему будет не скучно

В этот понедельник ситуация на валютном рынке опять будет непростой.



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Произошедший пятничный разворот рынка после массированных продаж доллара Нацбанком в четверг — привел к не только к проседанию валютных котировок 26 октября, но даже позволил НБУ компенсировать свои расходы резервов в этот день.

Это позитивно отразилось на настроениях участников рынка в части прогнозов поведения курса доллара по отношению к гривне. Кроме этого, сокращение коррсчетов банков на сегодняшнее утро до уровня 51,9 млрд гривен также сработает на укрепление нацвалюты (падение ликвидности в системе составило сразу 3,8 млрд гривен).

Но в тоже время начинается период основных выплат возмещений НДС по октябрю на фоне продолжения роста спроса на валюту со стороны крупных импортеров. Учитывая зависимость межбанка от действий и ситуативных курсовых задач 10-12 крупнейших игроков на фоне вливаний возмещений НДС в банковскую систему — тренд на торгах может очень быстро меняться в течение дня при проведении их сделок.

Добавит своеобразной турбулентности и необходимость закрытия внешнеэкономических расчетов у всех участников рынка на отчетную дату. Это постепенно активизирует их работу на торгах в ближайшее время.

Ожидается на понедельние продолжение коррекции курса доллара в пределах 28,15-28,26 гривен при объемах операций до 420-480 млн долларов и совершении до 540-630 сделок.

Пик активности межбанка все же начнется с завтрашнего дня, когда фактически все основные игроки станут постепенно закрывать свои операции по месяцу.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 28,00- 28,12 и продажа 28,22-28,40 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,06-28,20 гривен и продажа 28,195-28,25 гривен.

Мониторинг настроений валютного рынка:

Настроения и статистика опроса респондентов по перспективам гривны улучшились.

По официальному курсу — уже 73% считает (еще в пятницу таких было только 46%), что доллар будет ниже 28,26 гривен. 27% респондентов пока уверены в его долгосрочном закреплении выше 28,26 гривен.

По межбанковскому курсу ситуация похожая. 69% ( было 57%) считает, что доллар будет ниже 28,25 гривен. 31% еще делает ставку на его окончательный возврат к уровню выше 28,26 гривен.