Плательщики земельного налога Харьковщины отдали больше запланированного

В течение 9 месяцев 2018 года в местный бюджет поступило 241 миллиона 300 тысяч гривен земельного налога.
При этом ожидаемый показатель выполнен на 101,8%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.
По сравнению с аналогичным периодом рост поступлений налога увеличился на 17,9 млн грн.
За сентябрь текущего года поступило 21,300 млн грн.
В то же время в ведомстве напомнили, что в соответствии с п. 284.1 ст. 284 Налогового кодекса Украины ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории, устанавливают органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка решение по ставкам земельного налога и предоставленных льгот по уплате земельного налога юридическим и/или физическим лицам по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины.
Новые изменения по указанной информации предоставляются до 1 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, в котором произошли указанные изменения.
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