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30.10.2018  10:30   

Стоит ли покупать валюту сейчас: причины укрепления гривны и что будет дальше

В понедельник на межбанке преобладали ревальвационные настроения по гривне. Она смогла потеснить обе основных мировых валюты — доллар и евро, но по разным причинам. Заложниками ситуации как всегда были клиенты и сами банки.


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По доллару падение котировок произошло сугубо за счет внутренних факторов. А именно — за счет резкого снижения ликвидности в системе.

Грамотно сработали НБУ и Министерство финансов с Госказначейством. С одной стороны — казначейство выплатило клиентам только за прошлую пятницу более 5,6 млрд гривен в виде возмещений НДС. С другой — НБУ «откачал» 26 октября с рынка более 19,6 млрд гривен через продажу депсертификатов. Правда значительная часть из них — это «перевложения» банков ранее размещенных средств, но в целом с рынка изъяли как минимум 3,8 млрд гривне «живых» средств, что и отразилось в виде падения коррсчетов банков на эту сумму на утро понедельника. Учитывая, что оставшаяся ликвидность оказалась сконцентрированной в очень узком круге банков — большинство финучреждений оказались на голодном пайке по гривне и совместно со своими клиентами были вынуждены продавать валюту.

По евро — сработали как раз международные факторы. Пару евро/доллар опять штормило на внешних площадках в пределах очень широкого для ЕС и США коридора — от минимальных чуть ниже 1,137 доллара за евро до вершин 1,414 и чуть выше. Валютные ралли по евро немедленно отражались на украинском межбанке в виде пересчета котировок евровалюты относительно гривны через кросс-курсы пар евро/доллар и доллар/гривна.

Говорить о серьезном и стабильном тренде по укреплению гривны нельзя. Скорее — о ситуативном падении доллара и евро за счет удачного для нацвалюты расклада сил на торгах и гривневого голода у большинства банков.

Тактически гривна одержала победу.

Источник:   Минфин
 Тэги:  валюта, покупка, харьков, рінок, продажа
 
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