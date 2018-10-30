30.10.2018 17:02

Китайский юань обновил минимум 10 лет и почему это важно для Харькова

По данным региональной статистики - импорт из Китая в Харьков с января по сентябрь вырос на 30% и практически достиг четверти миллиарда долларов. Трудно оценить вклад интернет-шоперов, которые не входят в официальную статистику, но не менее крупных компаний интересуются курсом юаня.



://money24.kharkov.ua

Китайский юань обновил минимум 10 лет к доллару во вторник из-за беспокойства о замедлении роста экономики и возможности резкого обострения торгового конфликта Китая и США.

В 2016 году МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют. Фактически МВФ признал растущее значение китайской валюты и экономики страны, а также оценил реформы финансового сектора, которые проводят власти Китая.

Юань на спотовом рынке закрылся на отметке 6,9613 за доллар, минимум с 20 мая 2008 года.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,9574, что на 0,28% ниже значения предыдущего дня, когда курс составлял 6,9377.

Агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся объявить о введении пошлин на все статьи китайского импорта в начале декабря в случае провала переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированных на ноябрь.

На оффшорном рынке юань торговался на отметке 6,9675 за доллар.

На наличном рынке Харькова 30 октября юань котируется следующим образом:

(данные ресурса ://kurs.com.ua)