31.10.2018 09:47

В Харькове помидор местного производства стоит в почти на четверть дешевле, чем в конце октября 2017 года

Ограниченное предложение томата на региональном рынке является следствием того, что большинство тепличных комбинатов уже завершили реализацию продукции предыдущего оборота.



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Некоторые хозяйства продолжают зачищать теплицы и ведут продажи томата исключительно мелкими партиями.

Тем не менее стоит отметить, что даже в таких условиях фермеры вынуждены активно снижать цены на томаты. Аналитики аграрного рынка обмечают, что только за прошедшую неделю эта продукция стала дешевле в среднем на 15%. В результате, на данный момент производители предлагают более-менее качественный томат по 18-23 грн/кг ($0,64-0,82 за кг), некондиционную продукцию они предлагают от 14 грн/кг ($ 0,50 за кг).

Отрицательный ценовой тренд, по их словам, провоцирует весьма невысокий спрос на тепличные томаты на внутреннем рынке. Кроме того, значительно увеличилось предложение некондиционной продукции, что также негативно влияет на уровень цен. Более того, по информации трейдеров, на рынок уже начали заходить первые пробные партии томатов из Турции. Пока такая продукция значительно дороже местной и цены на нее стартуют от $ 1,21 за кг.

Стоит добавить, что пока томат местного производства в Украине уже стоит в среднем на 22% дешевле, чем в конце октября 2017 года. При этом, представители комбинатов пока не видят предпосылок для улучшения ситуации в этом сегменте.