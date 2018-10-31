31.10.2018 14:20

Харьковскием фермерам, решением правительства, изменены правила поддержки на «проевропейские»

В Украине кардинально изменится господдержка фермеров. Так, отныне, она предусматривает выплату € 100/га.



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Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам фермерства Виктор Шеремета во время дискуссионной панели в рамках «ИнтерАГРО 2018»

«Одно изменение — это прямая поддержка на гектар, так же как в Европе в размере €100 (3 тыс. грн).

Но всегда у нас были ограничения. Сейчас это 20 га, то есть фермеры могут получить до 60 тыс. грн государственной поддержки», — заявил Виктор Шеремета.

По его словам эту поддержку получат хозяйства, зарегистрированные после 1 января 2016 г.

На 1 октября в Харьковской области фермерские хозяйства обрабатывали более 221,6 тыс. Га, в то время как сельхозпредприятия работают почти на втрое больших площадях – 631.5 ты.Га. Деление на участки менее 20 га региональная статистика не приводит, но даже если фермеры получат €200 000 госпомощи – то это будет существенная «инвестиция» в отрасль.

Следующее изменение, по словам Виктора Шеремета, — это дотация на члена фермерского хозяйства.

«Она составляет 5,5 необлагаемых минимумов заработной платы, то есть 9,5 тыс. грн на члена хозяйства, но эта сумма составляет не более 30 тыс. грн, то есть 3 члена хозяйства получат эту дотацию», — отметил замминистра.

Опять, же региональная статистика не ведет учета членов фермерских хозяйств, поэтому сложно будет определиться с суммами дотаций, а также, как эти суммы отразятся на субсидиях.

Сейчас их получает 41,9 тыс домохозяйств Харьковской области и только в сентябре, суммарно, сельчане получили 7,5 млн.грн.

Напомним, что по состоянию на середину октября сельхозтоваропроизводители по всей Украине освоили первый миллиард бюджетных дотаций из запланированных на 2018 г. 6,3 млрд грн.

Фото: Виктор Шеремета, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам фермерства