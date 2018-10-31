31.10.2018 15:56

На протяжение октября в Харькове официально трудоустроили более 50 тысяч новых сотрудников

В Харьковской области продолжаются совместные мероприятия фискалов и Гоструда по вопросу легализация рабочих мест и предупреждения «конвертных» зарплат.



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В результате проведенной разъяснительной компании, в течение октября текущего года 15 267 работодателей подали уведомление о принятии на работу 5 0821 наемного работника.

Из них 4 088 работодателей, в сентябре 2018 года использовали наемный труд, в октябре трудоустроили 9 852 наемных работника. Кроме того, в октябре 2018 зарегистрировались как физические лица предприниматели, более 5,0 тыс. человек.

Наиболее проблемными отраслями являются строительство, торговля, охранные услуги, производство одежды и обуви, гостинично-ресторанный бизнес. Там зафиксировано наибольшее количество нелегальных и неоформленных должным образом работников.

Например, Главным управлением ГФС в Харьковской области совместно с Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведены проверки нескольких строительных площадок на территории г. Харьков. Указанные предприятия осуществляют строительство жилых зданий, утепление фасадов, реконструкцию парков отдыха. По результатам проверки выявлено около 50 неоформленных работника.