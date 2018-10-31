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31.10.2018  15:56   

На протяжение октября в Харькове официально трудоустроили более 50 тысяч новых сотрудников

В Харьковской области продолжаются совместные мероприятия фискалов и Гоструда по вопросу легализация рабочих мест и предупреждения «конвертных» зарплат.


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В результате проведенной разъяснительной компании, в течение октября текущего года 15 267 работодателей подали уведомление о принятии на работу 5 0821 наемного работника.

Из них 4 088 работодателей, в сентябре 2018 года использовали наемный труд, в октябре трудоустроили 9 852 наемных работника. Кроме того, в октябре 2018 зарегистрировались как физические лица предприниматели, более 5,0 тыс. человек.

Наиболее проблемными отраслями являются строительство, торговля, охранные услуги, производство одежды и обуви, гостинично-ресторанный бизнес. Там зафиксировано наибольшее количество нелегальных и неоформленных должным образом работников.

Например, Главным управлением ГФС в Харьковской области совместно с Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведены проверки нескольких строительных площадок на территории г. Харьков. Указанные предприятия осуществляют строительство жилых зданий, утепление фасадов, реконструкцию парков отдыха. По результатам проверки выявлено около 50 неоформленных работника.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  трудоустройство, харьков, налоговая, гоструда, зарплата, конверт, пенсия
 
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