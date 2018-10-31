31.10.2018 16:40

На «1-м километре» появился лук из Казахстана

Благодаря этому цены на лук могут снизиться.



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Спекулянты, активно продвигавшие продорожание лука – прогадали. «Отраслевые эксперты» отмечали, что только с начала октября лук на польском рынке стала дороже в среднем в 1,5 раза. Более того, польским производителям удается почти ежедневно корректировать цены в сторону роста. Например, только с начала текущей недели эта продукция прибавила в цене в среднем 8%.

Дефицит качественного украинского лука, а также рост цен на овощ привели к тому, что в нашу страну стали активнее завозить импортный продукт, в частности - из Казахстана.

Эксперты отметили, пока предложение импортного лука на харьковском рынке довольно ограничено. Казахский лук предлагают по 7-7,5 грн/кг, то есть фактически по той же цене, что и местную качественную продукцию. Покупатели оценивают качество этого продукта, как достаточно высокое и уже заявляют о намерениях закупать эту продукцию.

«Сейчас на рынке очень опасный момент, особенно для перекупщиков. В Казахстане сегодня лук скупают не только украинские компании, перекупщики из Молдовы, России и Румынии там тоже достаточно активно работают. Именно под влиянием этой активности, цены на лук в Казахстане за последнюю неделю выросли на 10-15% и эта тенденция только укрепляется. В Украине же, благодаря увеличению предложения казахского лука, цены наоборот могут просесть. Мы уже имели подобную ситуацию в 2015 году, тогда импорт начался в середине октября, предложение существенно увеличилось, а цены упали. Среди пострадавших были не только импортеры, которые уже в конце октября вынуждены были продавать импортный лук «в минус». Наибольшие убытки получили перекупщики, которые «успели» купить лук по макимальный цене в октябре, в декабре он стоил в 1,5 раза дешевле и до конца сезона цены так и не поднялись», - комментирует ситуацию Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы.

В октябре 2015 года на рынке лука действительно сложилась непростая ситуация: на фоне ажиотажного спроса, цены на украинский лук в середине октября достигли рекордной отметки 8-10 грн/кг. Этим воспользовались импортеры и уже к концу октября цены упали сразу на 30%, и постепенное проседание цены продолжалось до начала декабря.