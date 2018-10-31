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31.10.2018  17:20   

Четверть миллиарда должны харьковчанам работодатели (ИНФОГРАФИКА)

ГУ статистики отметило ухудшение с выплатами зарплат как Харькове так и по региону в целом


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На 1 октября 2018 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 262,0 млн.грн, из нее 39,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.

Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 октября 2017-2018 годов

(в% к общей сумме)

Задолженность работникам экономически активных предприятий в сентябре 2018 увеличилась на 14,9%.

Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2017-2018 годах

(на 1 число соответствующего месяца)

На начало октября т.г. три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (74,5%). Основную часть долга образовано в г. Харькове (74,9%).

Детализация задолженности предпринимателей перед работниками по района города следующая:

Максимальная задолженнасть перед работниками торговли и научными сотрудниками.

Источник:   ГУ статиситки по Харьковской области
 Тэги:  заработная плата, харьков, статистика, график, схема
 
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