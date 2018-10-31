Четверть миллиарда должны харьковчанам работодатели (ИНФОГРАФИКА)

ГУ статистики отметило ухудшение с выплатами зарплат как Харькове так и по региону в целом
На 1 октября 2018 общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 262,0 млн.грн, из нее 39,2 млн.грн приходилось на экономически активные предприятия.
Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 октября 2017-2018 годов
(в% к общей сумме)
Задолженность работникам экономически активных предприятий в сентябре 2018 увеличилась на 14,9%.
Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2017-2018 годах
(на 1 число соответствующего месяца)
На начало октября т.г. три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (74,5%). Основную часть долга образовано в г. Харькове (74,9%).
Детализация задолженности предпринимателей перед работниками по района города следующая:
Максимальная задолженнасть перед работниками торговли и научными сотрудниками.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: