31.10.2018 17:50

Средняя зарплата в Харькове на 1000 грн. меньше среднеукраинской

31 октября региональные статистики обнародовали данные по средним зарплатам харьковчан



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Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре составила 9042 грн, что в 2,4 раза превышает минимальный показатель и на 12,9% больше показателю сентября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, размещенные на Правительственном портале.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2018 составила 8048 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

По сравнению с августом 2018 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 3,7%, а за последние 12 месяцев (относительно сентября 2017) - на 20,8%.

Динамика средней заработной платы в 2017-2018 годах

До средней зарплаты не «дотянули» даже работники перерабатывающей промышленности - 8161 против 11,4 тыс. грн среднеукраинской. И это при росте добычи и переработки по Харьковской области

Средняя зарплата в харьковском образовании почти вдвое превысила минимальную и составила 7460 грн (при 7176 грн. в среднем для педагогов по Украине)

Похожая ситуация в медицине - 5730 грн. получал среднестатистический харьковский медик по сравнению с 5 353 гривневым окладом в сореднем по Украине.