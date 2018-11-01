01.11.2018 09:15

С 1 ноября абонплата за пользование стационарным телефоном харьковчан выросла на 20%

Подорожание не последнее. С 1 января ожидается второй этап повышения тарифов на фиксированную связь от «Укртелекома»



// facebook

В Харькове с 1 ноября вступают в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на решение НКРСИ от 18 сентября 2018 года №488.

Согласно документу, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет:

- в Харькове и городах области на 17% - с 42,56 гривен до 49,8 гривен;

- в селах Харьковщины на 18,8% - с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Согласно плану повышения цен на фиксированную телефонную связь, в начале 2019 года тарифы вырастут еще 2-9 грн.