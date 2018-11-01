01.11.2018 09:30

С 1 ноября официально выросли цены на газ для населения и ТКЭ

С учетом доставки и НДС новая цена газа составит 8,55 тыс. грн за куб. м для населения и 8,36 тыс. грн для предприятий ТКЭ



kmu.gov.ua

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала цены на газ, которые будут действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Согласно сообщению, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за тысячу кубометров, для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) - 8 361,85 грн.

В «Нафтогазе» отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета министров Украины от 19.10.2018 г. №867, которое утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС. Но эта цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр.

Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, рентабельность "Нафтогаза" при продаже газа населению по новой цене составляет 4,5%.