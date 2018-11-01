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01.11.2018  10:20   

Преддверие четверга на межбанке: почему не произошло обвала котировок и кто от этого выиграл

В среду на валютном рынке было достаточно весело и интересно. Евро просел ниже очередного психологического уровня


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По доллару ключевым драйвером рынка стала необходимость завершения месяца. Уже с первых минут сессии доллар просел с вчерашних декларативных 28,15/28,17 до 28,135/28,165 гривен и за счет превышения предложения над спросом — быстро обвалился до 28,08/28,10 уже к 11 часам.

Чувствовалось, что продавцы больше не надеются на большие поступления возмещений НДС и активно сбрасывают валюту. Свободной гривны на рынке было мало и спекулянты не могли особо вмешиваться в рынок и сопротивляться падению котировок.

Тут как тут оказался Нацбанк, который решил воспользоваться ситуацией и вышел в «анонимном» формате через Matching со скупкой доллара по 28,11 гривен.  Выкупил регулятор от 10 до 20 млн долларов и это начало разворачивать рынок.

Дело в том, что компании-покупатели ждали «дна» по курсу и выкуп Нацбанком доллара по 28,11 гривен указал нижний порог для межбанка. Испугавшись того, что НБУ скупит весь излишек валюты — выжидавшие курсового «дна» покупатели одновременно вышли со скупкой доллара, чем быстро взорвали котировки до 28,14/28,17 гривен за доллар уже к 12 часам.

Откачка с рынка излишнего предложения валюты привела к относительному равновесию спроса и предложения на компромиссном уровне 28,13/28,16 ближе к обеду. На этой отметке и закончилась активная фаза торгов, а после обеда доллар уже находился в пределах коридора 28,13-28,14/28,16-28,17 гривен почти до завершения последней сессии октября.

Окончились торги на отметке 28,14/28,17 гривен за доллар, причем особого «движения» по таким котировкам уже не наблюдалось.

По евро снова работают только международные факторы. Пару евро/доллар опять лихорадило. Евровалюта с боем, но продолжает обваливаться. В течение среды  пара евро/доллар то просела до 1,1345 в начале утренней европейской сессии, то ушла вверх к отметке 1,1357 доллара за евро, а затем опять начала проседать.

В целом за среду евро окончательно просел ниже психологического уровня в 32 гривны и подешевел на нашем межбанке почти на 8 копеек — с утренних 31,9247/31,9588 гривен до 31,8488/31,8799 к концу дня.

Источник:   Минфин
 Тэги:  валюта, обмен, харьков, межбанк, анализ
 
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