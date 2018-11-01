01.11.2018 14:20

На оптовых рынках яблоки подешевели до 70%

Если сравнивать прошлогодние и сегодняшние цены на «1-м километре», то цена на яблоки стала ниже более, чем на 50%.



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На региональных рынках уже появились яблоки, которые продавцы готовы отдавать за «символическую» цену — 1,5 грн/кг. Правда это касается только небольших базаров на Харьковщине. «1-й километр» уверенно держит среднюю цену в 12 грн. Хотя официальная страница рынка не уточняет сорт яблок, на который выставлен ценовой индикатор.

Рекордсменами по снижению цены стали сорта Айдред, Чемпион и Гала, которые по сравнению с прошлым годом, подешевели почти на 60%. На сегодня, оптовая цена на сорта Гала и Чемпион не превышает 6 грн/кг. Яблоки сорта Айдред стоят в пределах — 3-5 грн/кг. Озоничная цена на эти сорта в харьковских супермаркетах колеблется от 5 до 8 грн, что говорит от возможном дальнейшем снижении.

Возможно, это связано с плохой сохранностью плодов вследствие аномальной жары – яблоки почти «спеклись» и долго держать товарный вид не смогут.

Более чем вполовину, по сравнению с концом октября 2017, подешевели и яблоки сорта Фуджи. По состоянию на 29 октября, цена на этот сорт установилась на уровне 6-8 грн/кг. Также на 50% дешевле по сравнению с 2017 стоит Черный принц, Декоста и Лигол.

Почти на 40%, за последний год подешевели яблоки сорта Голден и Ренет Симиренко, которые сегодня на рынке Украины стоят в пределах 5-8 грн/кг и 5-7 грн/кг соответственно.

Почти на треть за последний год подешевел один из самых дорогих сортов — Муцу. Их стоимость не превышает 7-10 грн/кг.

Напомним, в соседней Польше сейчас наблюдается аналогичная ситуация — цены на яблоки упали до критически низкой отметки. За последний год польские яблоки стали более чем наполовину дешевле, поэтому некоторые фермеры вообще оставляют урожай в садах.