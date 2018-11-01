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01.11.2018  15:10   

Региональные фискалы изъяли у харьковчан на миллиард налогов «сверх плана»

С начала года налоговая в различные бюджеты получила от харьковчан более 30 млрд. гривен.


://rakhiv-rda.gov.ua

Руководитель Главного управления ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков сообщил об итогах работы ведомства за 10 месяцев.

Так, с начала 2018 обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 30 311 800 000. грн.

Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,6 %.

 Дополнительно собрано 1,0 млрд. гривен.

В разрезе налогов в сводный бюджет поступило:

  • Налога на доходы физических лиц - 9,2 млрд
  • Рентной платы - 10,6 млрд;
  • НДС - 4,1 млрд;
  • Единого налога - 2,1 млрд;
  • Земельного налога и арендной платы - 1,3 млрд.грн.
  • Налога на прибыль - 1,2 млрд;
  • Акцизного налога - 247,1 млн.грн.

В октябре в сводный бюджет собрано 3,7 млрд.грн.,

Индикативный показатель ДФС Украины на октябрь 2018 выполнен на 107,5 процента (256 600 000. грн.)

 При этом, в Государственный бюджет за январь - октябрь поступило 18,5 млрд.грн. В местный бюджет за январь-октябрь поступило 11,8 млрд. грн.

«Фискальная служба продолжает свою работу по устойчивому наполнения бюджетов. Это комплекс мероприятий от предоставления электронных услуг к проведению проверок. Жители Харьковщины должны понимать, наполненный бюджет - это стабильная социально-экономическая ситуация в стране и в регионе », - отмечает на странице ведомства Николай Рыбаков.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, ндс, харьков, доход, акциз, есв, индикатор, план, бюджет
 
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