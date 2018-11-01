Региональные фискалы изъяли у харьковчан на миллиард налогов «сверх плана»

С начала года налоговая в различные бюджеты получила от харьковчан более 30 млрд. гривен.
Руководитель Главного управления ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков сообщил об итогах работы ведомства за 10 месяцев.
Так, с начала 2018 обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 30 311 800 000. грн.
Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,6 %.
Дополнительно собрано 1,0 млрд. гривен.
В разрезе налогов в сводный бюджет поступило:
В октябре в сводный бюджет собрано 3,7 млрд.грн.,
Индикативный показатель ДФС Украины на октябрь 2018 выполнен на 107,5 процента (256 600 000. грн.)
При этом, в Государственный бюджет за январь - октябрь поступило 18,5 млрд.грн. В местный бюджет за январь-октябрь поступило 11,8 млрд. грн.
«Фискальная служба продолжает свою работу по устойчивому наполнения бюджетов. Это комплекс мероприятий от предоставления электронных услуг к проведению проверок. Жители Харьковщины должны понимать, наполненный бюджет - это стабильная социально-экономическая ситуация в стране и в регионе », - отмечает на странице ведомства Николай Рыбаков.
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